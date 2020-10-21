Нижний Новгород, 21 октября 2020, 14:22 — REGNUM Восемь жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось о пяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 673 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в регионе выявили 332 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 366 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Предыдущий рекорд суточного прироста носителей коронавируса в области был зафиксирован по состоянию на 12 июня — 354 случая. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 37 760 случаев.
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