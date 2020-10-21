Оренбург, , 14:20 — REGNUM В Оренбурге двухлетний воспитанник самостоятельно покинул территорию частного детского сада. На маленького мальчика в легкой одежде обратила внимание прохожая. Она накинула на ребенка свою куртку и завела в детский центр, расположенный поблизости, чтобы мальчик не замерз, сообщают соцсети.

Когда в детсаду спохватились из-за отсутствия воспитанника, то позвонили родителям ребенка. Мальчика забрали из детской студии.

По факту инцидента полиция проводит проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Также ожидается служебная проверка. В мэрии заявили, что управление образование не курирует частные детские сады, но муниципальные чиновники обратились в областной минобр с просьбой проверить частное дошкольное образовательное учреждение.