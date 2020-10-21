Москва, , 14:23 — REGNUM Позитивный настрой может помочь человеку защититься от заболевания COVID-19. Об этом 21 октября рассказала председатель исполкома Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, практика показывает, что COVID-19 не поражает тех, у кого нормальный уровень витамина D в организме. Также избежать болезни помогает хороший настрой, считает эксперт.

«Что касается в целом здорового иммунного ответа: хорошее настроение, позитивный настрой — это всегда шаг в сторону хорошего иммунного ответа. В то время, как любая депрессия, стресс — это угнетение. Поэтому мы всегда призываем сохранять бодрость духа, позитив», — заявила профессор.

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