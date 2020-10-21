Москва, , 14:18 — REGNUM Председатель правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его возможном уходе из компании.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал Чубайс на своей странице в Facebook

Ранее о возможном уходе Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано» сообщили несколько источников РБК. Уточнялось, что кадровые изменения станут результатом реформы российских институтов развития, которая в настоящее время рассматривается правительством РФ.

Источники заявили, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой».