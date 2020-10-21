Москва, , 14:17 — REGNUM Центр «Вектор» работает над созданием объединённой вакцины от коронавируса и гриппа. Об этом в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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«Разработка объединённой вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — сказал Максютов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки зафиксировано 15 700 новых случаев коронавируса.