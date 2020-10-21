Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Согласно трем новым исследованиям, половина из тех, кто приобрел средства индивидуальной защиты от COVID-19 в интернете, возможно, купили поддельные продукты. Таким образом, до одного миллиона жителей Швеции могли купить некачественные маски и антисептики. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В ходе исследований, проводимых специалистами Университета Лунда, изучались привычки шведов, когда они искали «защиты от COVID-19 в интернете». Исследовательская группа обратила внимание, какие именно средства защиты и препараты покупатели искали в сети, использовали ли они их вообще и на каком языке они закупались в интернет-магазинах.

Выяснилось, что 30% жителей страны искали маски, перчатки и санитайзеры в интернете. Однако половина из них не проверила, есть ли на товарах логотип аптек, сертифицированных ответственными службами Евросоюза.

«Если посмотреть в перспективе и увеличить масштаб уровня страны, то мы будем иметь дело где-то с миллионом человек, которые заходили на небезопасные сайты. Если вдуматься, это довольно высокая цифра», — заявила профессор Сюзанна Лундин, руководившая проведением исследований.

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