Эребру, Швеция, , 14:41 — REGNUM В настоящее время в шведском Эребру наблюдается продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом несмотря на то, что в регионе не происходило значительного расширения тестирования. Распространение COVID-19 наблюдается в основном среди детей и подростков. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Так, за последнюю неделю положительный результат на наличие коронавируса показали тесты 320 человек, в то время как неделей ранее заболевание COVID-19 было выявлено у 250 человек.

«Как и в предыдущие недели, чаще всего мы обнаруживаем заболевание среди молодежи и лиц среднего возраста. Однако за последнюю неделю число инфицированных детей увеличилось», — говорится в пресс-релизе главного инфекциониста Эребру Гунлога Расмуссена.

Тот факт, что в настоящее время только четыре пациента с COVID-19 находятся в стационаре, а в отделениях интенсивной терапии нет ни одного пациента с аналогичным диагнозом Расмуссен также объясняет распространением коронавируса преимущественно среди лиц младших возрастов, которые переносят вирус бессимптомно.

Читайте ранее в этом сюжете: Эффект коронавируса: Швеция ужесточает правила выплаты пособий по болезни