Махачкала, , 14:17 — REGNUM Работникам госучреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Дагестана, в 2021 года повысят зарплату. Постановление об этом принято правительством региона, сообщил 21 октября на своей странице в Instagram премьер-министр республики Артем Здунов.

«Впервые за последние шесть лет правительством субъекта принят документ, предусматривающий увеличение заработной платы работникам госучреждений, находящихся в ведении минтруда Дагестана», — написал Здунов.

По его словам, оплата труда работников подведомственных учреждений минтруда республики не повышалась с 2014 года, а размер зарплаты работников службы занятости не менялся с 2009 года.

Увеличение зарплаты в зависимости от занимаемой должности составит от 15% до 35%. На эти цели минфином Дагестана на 2021 год предусмотрено 269 млн рублей. Повышение размера оклада, по данным премьера, коснется свыше 3,7 тыс. работников социальной сферы.