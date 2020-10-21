Москва, , 14:14 — REGNUM Российского боксёра Михаила Алояна выписали из больницы после отрицательного теста на коронавирус. Об этом 21 октября он сообщил в Facebook.

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«Сейчас со мной всё хорошо, анализ на вирус показал отрицательный результат, меня выписали из больницы, но с двухнедельной изоляцией» , — написал Алоян.

10 октября стало известно, что боксёр заразился коронавирусом и проходит лечение в больнице. Из-за этого был отменён его бой с колумбийцем Пабло Каррильо, который должен был пройти 15 декабря.