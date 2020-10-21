Варшава, , 14:12 — REGNUM Генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро подал апелляционную жалобу в Верховный суд на решение суда во Вроцлаве, который приговорил 30-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за сексуальное насилие над 12-летней девочкой. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Збигнев Зёбро возмущен приговором вроцлавского суда, который принял решение наказать насильника девочки всего тремя годами тюрьмы. Это наказание несоразмерно степени общественной опасности», — сообщила 21 октября пресс-служба генеральной прокуратуры Польши.

В апелляционной жалобе Збигнев Зёбро подчеркнул, что решение суда к тому же не отвечает «требованиям индивидуальной и общей профилактики» подобных преступлений.

Установлено, что 30-летний преступник действовал умышленно и находился в состоянии алкогольного опьянения.