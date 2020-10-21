Москва, , 14:11 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России станет управляемой после массовой вакцинации населения. Об этом 21 октября заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Глава научного центра выступил на международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», которая проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Гинцбург сказал, что к концу ноября — началу декабря в гражданский оборот будут поступать миллионы доз вакцин против коронавируса. На протяжении 10−12 месяцев планируется привить 70% российских граждан.

Ранее генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что массовую вакцинацию жителей России против коронавируса планируется начать в конце ноября.

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