Москва, , 14:22 — REGNUM Перевод образования на дом сам по себе не скажется на здоровье детей. Об этом 21 октября заявил главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, тот факт, что дети будут меньше бывать на свежем воздухе, не ухудшит их иммунитет.

«Невозможно иммунитет превентивно повысить. Иммунитет индуцируется у человека его микробиотой — это постоянно поддерживаемый акт. Поскольку ребенок связан с матерью, то в момент внутриутробного развития у ребёнка формируется иммунитет такой же, как у матери», — заявил Румянцев.

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