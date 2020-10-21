Вашингтон, , 14:07 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры Pumpkin Jack. Его опубликовали 20 октября на YouTube-канале студии Headup.

Геймерам предстоит взять на себя управление Джеком-фонарём и отправиться в опасное приключение по поручению самого Дьявола. Во время путешествия главный герой сможет сражаться различным оружием, использовать магию и ездить верхом.

Релиз Pumpkin Jack ожидается 23 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и Nintendo Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся релиз нового дополнения для игры Zombie Army 4: Dead War

Читайте развитие сюжета: Стартовало закрытое тестирование игры Halo 4 на PC