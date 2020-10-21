Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM Чиновники администрации Ростова-на-Дону сообщение о массовой гибели пациентов с COVID-19 назвали фейком.

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«Что касается распространения фейковых новостей, на наш взгляд, это преследуется по закону и, конечно же, недопустимо», — сообщила журналистам сообщила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор начал проверку по факту смерти пациентов COVID-госпиталя в Ростове-на-Дону. По неофициальным данным, причиной гибели людей стал дефицит кислорода. Власти это сообщение опровергли.

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