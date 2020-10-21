Оксфорд, Великобритания, 21 октября 2020, 14:02 — REGNUM В игре Zombie Army 4: Dead War стартовал второй сезон. Об этом 20 октября сообщалось на официальном сайте проекта.
Разработчики запустили второй сезон одновременно с дополнением Damnation Valley. В нём появятся новая миссия, оружие и несколько косметических предметов.
Напомним, Zombie Army 4: Dead War — это кооперативный шутер от третьего лица, разработанный британской студией Rebellion. Его релиз состоялся в феврале 2020 года.
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