Москва, , 14:01 — REGNUM Материалы уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в задержании и подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, с обвинительным заключением поступили в Московский городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции 21 октября.

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В суде отметили, что некоторым материалам дела присвоен гриф «совершенно секретно».

Фигурантами проходят Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов. Всем пятерым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, было передано на утверждение в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. В конце января 2020 года были задержаны и помещены под арест пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы.