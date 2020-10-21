Минск, , 14:02 — REGNUM Количество граждан Белоруссии, которые уехали для трудоустройства на Украину и в Польшу с сентября 2020 года, сообщил начальник департамента гражданства и миграции МВД республики Алексей Бегун. Его слова 21 октября приводит агентство БелТА.

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По словам Бегуна, на Украину с данной целью из Белоруссии с сентября текущего года уехало 3 тысячи граждан.

«На территорию Польши был самый большой въезд — около 10 тыс. человек», — заявил он, добавив, что его департамент сделал разбивку по всем категориям граждан и учел, сколько в это число входит несовершеннолетних, пенсионеров и неработающих.

Также начальник белорусского департамента гражданства и миграции указал, что в Латвию и Литву уехало гораздо меньше граждан — не более 500 человек.

«Мы мониторим эту ситуацию, отслеживаем передвижение наших граждан через внешний контур, учитываем, что ряд государств предоставили для белорусских граждан режим определенных преференций. Но считаем, что ситуация не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности. Мы не чувствуем значительной утраты трудовых национальных ресурсов», — подчеркнул Бегун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотовые операторы России и Белоруссии перейдут на новую тарификацию в роуминге.