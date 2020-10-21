Посёлок Бреды, Челябинская область, , 14:00 — REGNUM В Брединском районе Челябинской области ликвидирован крупный природный пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В Кортубайском лесничестве удалось потушить три очага тления. Все дополнительные силы и средства, которые были привлечены к борьбе с огнём, отправились в постоянные пункты дислокации.

Сейчас сотрудники лесничества объезжают территорию и выясняют точную площадь пожара. Как сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло 19 октября. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространился.

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