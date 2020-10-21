Тамбов, , 13:59 — REGNUM В Тамбовской области 21 октября подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — на 27 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 9006 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 7309 пациентов, в том числе 43 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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