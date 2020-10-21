Кэри, США, , 13:58 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite стартовало новое тематическое событие под названием «Месть Мидаса». Об этом 21 октября сообщается на официальном сайте проекта.

Новый ивент посвящён празднованию Хеллоуина — он продлится до 3 ноября 2020 года. В рамках события геймеры получат доступ к уникальным нововведениям, вроде возможности превратиться в тень после смерти своего персонажа и продолжить бой.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер от компании Epic Games. Его релиз состоялся в 2017 году.

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