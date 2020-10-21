Уфа, , 14:00 — REGNUM 19-летнюю девушку подозревают в покушении на убийство своего сожителя в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, утром 16 октября у себя дома в селе Дуван девушка и ее 32-летний сожитель находились в нетрезвом состоянии, в какой-то момент они поссорились.

Следователи считают, подозреваемая ударила холодным оружием сожителя. Мужчину удалось спасти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения не убийство.

Расследование дела продолжается.

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