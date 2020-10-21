Москва, , 13:53 — REGNUM В Госдуме не удивлены копированием Нижним Новгородом парковочного опыта Москвы.

«Удивляет не то, что Нижний Новгород начал копировать Москву с её «единым парковочным пространством» и тотальной коммерциализацией городского пространства, как я это называю. Странно, что это сделано с таким опозданием, учитывая нежную дружбу Собянина и Никитина и подпитку Нижнего Новгорода Москвой», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он допустил, что «готовилась капитальная программа по возложению нового оброка на автомобилистов, их финансовому выжиманию и уничтожению, как класса».

«Поэтому, не радуйтесь 60 рублям парковки. И у нас в Москве все начиналось со скромных сумм и платных стоянок «исключительно в историческом центре города», а также, якобы, с «обсуждений» с жителями», — припомнил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде спроектировано 7200 парковочных мест, рассказал замглавы города Илья Штокман. Тариф за пользование парковочным местом установлен в размере 60 рублей в час, из которых 32,4 рубля пойдут в городской бюджет, остальное — на содержание и обслуживание единого парковочного пространства.