Владимир, , 13:53 — REGNUM Во Владимирской области 21 октября подтвержден 86 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 8675 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6332 пациента, в том числе 40 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 246 человек, новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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