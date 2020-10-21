Сеул, , 13:53 — REGNUM На PC-серверах игры PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) стартовал девятый сезон. Об этом 21 октября сообщается на официальном YouTube-канале проекта.

В девятом сезоне геймеры получат доступ к карте Парамо с «динамическим окружением» — локация будет видоизменяться между матчами. Помимо этого, в игре появятся вертолёты, мотоциклы, извержения вулкана и одиночный ранговый режим.

Напомним, PUBG — это популярная игра в жанре «королевская битва». Её релиз состоялся в 2017 году.

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