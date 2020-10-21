Верхняя Пышма, Свердловская область, , 13:58 — REGNUM Глава Верхней Пышмы (Свердловская область) Иван Соломин заразился вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на официальном портале муниципалитета.

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Градоначальник прошёл обследование на коронавирус, результаты оказались положительными. Виной тому, считает Соломин, его насыщенный график и необходимость проводить рабочие встречи.

«Коварный вирус ближе, чем кажется», — признал чиновник.

Сейчас состояние мэра удовлетворительное, глава города находится на больничном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирус SARS-CoV-2 нашли у главы Среднеуральска Андрея Зашляпина.

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