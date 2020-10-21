Липецк, 21 октября 2020, 13:48 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 21 октября.
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Скончалась 53-летняя жительница Добринского района и 45-летняя жительница Грязинского района.
Всего по состоянию на 21 октября в регионе было зарегистрировано 62 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 6097 человек.
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