Липецк, , 13:48 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 21 октября.

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Скончалась 53-летняя жительница Добринского района и 45-летняя жительница Грязинского района.

Всего по состоянию на 21 октября в регионе было зарегистрировано 62 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 6097 человек.

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