Рязань, , 13:51 — REGNUM Реконструкция здания железнодорожного вокзала «Рязань 1» начнётся в 2021 году. Об этом 21 октября на рабочей встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым сказал начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стороны обсудили перспективы развития пассажирской инфраструктуры и обеспечение транспортной безопасности. Глава региона попросил рассмотреть возможность сокращения времени следования в пути поездов, соединяющих Рязань и Москву, что актуально для жителей области, работающих в столице. Рязанское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с РЖД — основой транспортно-логистический комплекс «Сухой порт Рязань» станет строительство индустриального парка «Рязанский».

"Реализация проекта позволит серьёзно увеличить объёмы перевозимых грузов. Уже в этом году мы планируем выйти на строительную площадку и рассчитываем, что первая железнодорожная ветка логистического центра полноценно заработает к 2022 году. Это позволит нам приглашать в индустриальный парк резидентов», — отметил губернатор.

Сейчас железнодорожными услугами пользуются 154 предприятия Рязанской области.