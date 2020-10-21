Рязань, 21 октября 2020, 13:51 — REGNUM Реконструкция здания железнодорожного вокзала «Рязань 1» начнётся в 2021 году. Об этом 21 октября на рабочей встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым сказал начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Стороны обсудили перспективы развития пассажирской инфраструктуры и обеспечение транспортной безопасности. Глава региона попросил рассмотреть возможность сокращения времени следования в пути поездов, соединяющих Рязань и Москву, что актуально для жителей области, работающих в столице. Рязанское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с РЖД — основой транспортно-логистический комплекс «Сухой порт Рязань» станет строительство индустриального парка «Рязанский».
Сейчас железнодорожными услугами пользуются 154 предприятия Рязанской области.