Инта, Коми, , 13:47 — REGNUM За отставку главы минсельхоза Коми Анатолия Князева выступили жители Инты. Свое требование горожане озвучили на митинге.

Анатолий Князев Mshp.rkomi.ru

Как пишет издание 7×7, митингующие считают, что Князев виновен в банкротстве местного агрокомплекса. По их мнению, чиновник ограничил финансовую помощь агрокомплексу «Инта Приполярная» для лоббирования интересов другой птицефабрики. У агрокомплекса уже закончились деньги на комбикорм, на предприятии активно идет забой кур-несушек.

Митингующие потребовали провести финансовую проверку и выяснить, законно ли расходует бюджетные деньги Минсельхоз Коми. В правительстве республики ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, 20 октября глава Коми Владимир Уйба утвердил новый состав правительства республики.