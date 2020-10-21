Москва, , 13:52 — REGNUM Вместо перчаток для защиты от заражения коронавирусом лучше использовать антисептики. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов 21 октября «Интерфаксу».

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Он пояснил, что в 90% случаев новый коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, остальные 10% — это контактный путь, когда человек прикасается к поверхности с вирусом, а потом дотрагивается до глаз или рта.

Эти 10% не играют особой роли. Эффективнее избежать контактного заражения путём обработки рук. Делать это нужно при входе и выходе из общественного транспорта, добавил эксперт.

Перчатки, отметил Чуланов, нужно правильно надевать, снимать и утилизировать, а это умеют далеко не все. В такой ситуации ношение перчаток — избыточная мера.

«Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», — подчеркнул инфекционист.

Очень важно носить маски и обрабатывать руки антисептиком, это позволит сдержать эпидемию, заключил он.

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