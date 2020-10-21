Липецк, , 13:44 — REGNUM В Липецкой области 21 октября подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 7280 положительных тестов.

За весь период наблюдения 6097 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 85 — за последние сутки.

62 человека скончались. Два новых летальных случая зарегистрированы за последние сутки.

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