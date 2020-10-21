Черкесск, , 13:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии не снижается число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано еще 82 заразившихся. Общее число пациентов с диагнозом COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 8740 человек, сообщили 21 октября в минздраве региона.

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В настоящее время «активных» больных в республике 3524 человека. Из них госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 652 человека. Остальные лечатся амбулаторно под контролем медиков.

Выздоровели за все время пандемии 5186 жителей республики. Не удалось спасти 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста числа пациентов, требующих помощи врачей в госпиталях, в Карачаево-Черкесии наращивают мощности COVID-госпиталей. К уже принимающим на лечение больных пяти медучреждениям в скором времени добавится госпиталь в Хабезе на 150 человек.

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