Бердск, Новосибирская область, , 00:16 — REGNUM Пандемия стала удобным поводом для продвижения дистанционного обучения, заявил корреспонденту член Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Александр Волков.

Учитель проводит дистанционое обучение K-obr.spb.ru

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Продвижение дистанционной формы обучения как основной формы образования наталкивалось у ее «толкателей» на отсутствие законодательной базы, говорит общественник, но с принятыми весной этого года карантинными мерами против нового коронавируса дистанционное обучение оказалось востребованным. Стали в срочном порядке обучать учителей работе с образовательными платформами. Где-то просто ученикам давались задания для самостоятельного обучения, и они были вынуждены вместе с родителями осваивать учебную программу.

«Что из этого получилось, показали проверочные работы, проведенные в сентябре. Учащиеся не усвоили материал в необходимом объеме. Даже ученики, которые учились на «отлично», показали значительное снижение успеваемости», — говорит Волков.

Эксперт подчеркивает, что во внимание нужно принимать не только результаты обучения, ведь неотъемлемой частью образования является еще и воспитание. А дистанционное воспитание — это вообще нонсенс. «Еще до пандемии директора школ били тревогу в связи с ростом девиантного поведения учащихся. Что же мы получим, если отдадим воспитательную функцию только родителям? В девяностые годы это уже было сделано, и мы получили рост асоциального поведения», — говорит Волков.

Полностью интервью — в материале Дарьи Юдкевич «Развитие? Нет, манипуляция! Что и кому даёт дистанционное обучение».