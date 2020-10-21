Роквилл, США, , 13:43 — REGNUM Многопользовательская ролевая игра Fallout 76 стала временно-бесплатной. Об этом 21 октября сообщает издание PCGamer.

Акция продлится до 26 октября 2020 года. Событие приурочено к «сбросу ядерной бомбы на США» — по сюжету игры это произошло 23 октября 2077 года.

Напомним, Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра, разработанная Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В игру Civilization VI добавят новое пиратское приключение