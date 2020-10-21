Махачкала, , 13:45 — REGNUM Хищение средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выявлено в одной из районных больниц Дагестана. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2019 году бухгалтер расчетного стола Акушинской центральной районной больницы незаконно произвела перерасчет персонального коэффициента (2,0) начальнице отдела кадров медучреждения и работавшим там же двум ее племянницам. Сделала она это по просьбе самой начальницы отдела.

Таким образом, с августа по декабрь 2019 года указанные работники незаконно получали зарплату с повышенным коэффициентом. В результате этого ФОМСу причинен ущерб на сумму свыше 393 тыс. рублей. В этой связи возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Читайте также: В Дагестане выявили хищение бюджетных денег в детско-юношеской спортшколе