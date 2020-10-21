Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В Екатеринбурге скорая помощь не перевозит пациентов на амбулаторную компьютерную томографию. Об этом на брифинге заявил главный врач станции Игорь Пушкарёв.

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По его словам, сейчас для доставки на КТ есть строгие параметры. Людей доставляют на скорой лишь в тех случаях, когда необходимо решить, в какую больницу госпитализировать. Понять это поможет процент поражения лёгких.

Также он добавил, что само КТ необходимо далеко не во всех случаях подозрения на COVID-19. Иначе открывать центр по проведению этой процедуры придётся в каждом квартале. «А ещё лучше — в каждом дворе бригаду «скорой помощи». Но, к сожалению, есть ресурсы, и они не всегда таковы», — цитирует его Накануне.Ru.

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