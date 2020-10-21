Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Сообщения, будто система здравоохранения Грузии, не справляется с потоком пациентов с COVID-19, являются недостоверными. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 21 октября заявила руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге.

По ее словам, в стране стали распространяться слухи, что якобы в больницах не хватает мест для пациентов с COVID-19, а те, кто находится не лечении дома, не могут получить консультацию врача.

«Есть единичные случаи, где консультация опоздала на 1 — 2 часа, но они не носят системного характера. Пожалуйста, не паникуйте по поводу этих единичных случаев, — сказала Мезвришвили. — Если случится апокалипсис, мы выйдем и скажем об этом с этой трибуны».

Как сообщало ИА REGNUM, по официальной информации на 21 октября, в Грузии за время пандемии выявили 21 208 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1351 в течение последних суток. Это является самым большим показателем для страны. Победили инфекцию 9003 человека, из них 337 за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Темпы распространения коронавируса в Грузии будут расти – врач