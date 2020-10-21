Барнаул, , 13:38 — REGNUM В Алтайском крае возникли разночтения по статистике распространения SARS-CoV-2. Как оказалось, накануне, 20 октября, новых носителей было выявлено не 190, как сообщил оперштаб, а 305 человек. Как выяснилось, чиновники почему-то не посчитали 115 жителей края, «добавленных 20 октября оперативным штабом как бессимтомных носителей вируса, которые выявлены в регионе за последние три дня». Что послужило причиной такой «забывчивости», непонятно, но сегодня оперштаб исправился, приплюсовав неучтённых ранее — вот и получилось 320 новых носителей коронавируса.

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Впрочем, это ещё не все странности. Директор сети барнаульских клиник «Пигмалион» Алексей Маликов в интервью amic.ru раскритиковал действия властей по борьбе с COVID-19, заявив, в частности, что статистика заболевших сильно занижена (реальные цифры — 800−1000 заболевших в день), и стал жертвой цензуры. Его интервью не покажут. Корреспонденту ИА REGNUM он подтвердил, дословно, следующее: «Цензура! Свобода слова! Назвал вещи своими именами!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5286 человек, +53 за последние сутки) и ОРВИ (6115 человек, +139 за последние сутки). Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 364 пациента (за последние сутки данные не изменились), к ИВЛ подключены 136 пациентов (-2 за последние сутки). Не обошлось без девяти новых летальных случаев.

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