Магас, , 13:34 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов просит население не заставлять власти ужесточать меры в связи с ростом новых случаев коронавируса в республике. Отметив, что ситуация сложная, он сообщил, что планов на ограничение свободы граждан у властей пока нет.

Махмуд-Али Калиматов Ingushetia.ru

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«Друзья, отвечая на поставленный вопрос: нет, у нас не было и нет никакого желания ограничивать вашу жизнь, личное пространство, запрещать ходить на работу, школу, к родственникам, проводить обряды. Напротив, мы помним, как сложно дались нам эти недели ограничений, как они отразились на психологическом фоне, качестве жизни населения, экономике. И сейчас, пока у нас еще нет очагов массового заболевания, мы можем избежать ввода всеобщих запретительных мер, ограничившись соблюдением индивидуальных», — обратился к землякам глава субъекта.

Калиматов призвал граждан к сознательности и строгому соблюдению предписаний о соблюдении мер безопасности.

«Я очень вас прошу, строго соблюдайте все меры эпидемиологической защиты. Вернитесь к ношению масок, перчаток, пользуйтесь антисептиками, проветривайте помещения, при малейшем подозрении на недомогание — вызывайте врача», — написал глава Ингушетии на своей странице в Instagram.

По данным федерального оперативного штаба на 21 октября, в Ингушетии выявлено за сутки еще 58 носителей коронавируса. Общее число заразившихся достигло 6765 человек. Скончались 89 пациентов, выздоровели 5543 человека.