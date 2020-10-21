Москва, , 14:06 — REGNUM Коронавирус представляет особую опасность для детей c онкологическими заболеваниями. Об этом 21 октября заявил главный детский онколог — гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дети с онкологическими заболеваниями, также как и дети без них, могут быть подвергнуты респираторным заболеваниями Мы стараемся их защитить всеми мерами санитарного контроля и другим методами», — сказал Румянцев.

По его словам, коронавирусная инфекция в период интенсивной терапии онкологических больных особенно опасна. В условиях снижения количества клеток крови и иммунного ответа, подавляемого химиопрепаратами, лучевой терапии у этой категории пациентов возникает особая угроза осложнений от коронавируса.

«Возникают ситуации комбинированных инъекций — вирусно-бактериальные и вирусно-грибковые, которые являются особенно опасными для детей», — заявил Румянцев.