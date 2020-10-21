Пермь, , 13:32 — REGNUM В Пермском крае суд обязал 15 жителей многоквартирного дома в Соликамске извиниться перед губернатором и опровергнуть порочащие сведения в отношении председателя ТСЖ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, ранее группа жителей отправили губернатору коллективное обращение, в котором обвинили председателя товарищества собственников жилья в хищении денежных средств с использованием служебного положения, а также указали ложные сведения о судимости. Между тем, в ходе проверки никаких нарушений в работе руководителя ТСЖ не нашли. Женщина обратилась в суд за защитой своих прав.

Судебный пристав проинформировал ответчиков о том, что в случае несвоевременного исполнения судебного решения с них будет взыскан исполнительский сбор.

Во избежание штрафных санкций жильцы дома оперативно направили в аппарат правительства Пермского края коллективное обращение, содержащее извинения и опровержение недостоверной информации.