Курск, , 13:29 — REGNUM В Курской области 21 октября зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь меньше, чем было подтверждено 20 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 9764 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 7350 пациентов, в том числе 58 — за последние сутки. Скончались 67 человек. За прошедшие сутки подтверждено два новых летальных случая.

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