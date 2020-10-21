Чебоксары, , 13:27 — REGNUM Гидроэнергетики отмечают 90-летие Чувашской республиканской организацией Всероссийского общества слепых (ВОС) благотворительной акцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чебоксарской ГЭС (ПАО «РусГидро»), компания оказала адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и содействие в сохранении рабочих мест для инвалидов по зрению.

В непростых экономических условиях пандемии было обеспечено швейными заказами Канашское учебно-производственное предприятие «Ритм», на котором трудятся 10 инвалидов по зрению. Работники этого специализированного производства изготовили 100 подарочных наборов — комплекты постельного белья и полотенец. 36 наборов подарили в честь 75-летия Победы ветеранам войны и труженикам тыла в малых городах Чувашии, а также в отдаленных деревнях и селах. Остальные подарочные наборы будут вручены инвалидам по зрению: так поощрят активистов организации в честь её 90-летия.

Из-за пандемии на следующий год пришлось отложить еще один совместный проект: ансамбль народного танца «Танташ» из чебоксарской школы-интерната для детей с нарушением зрения обязательно отправится в Москву на финальный этап Всероссийского фестиваля творчества инвалидов «Салют Победы», который перенесли из-за сложной эпидобстановки.

Кроме того, в год 75-летия Великой Победы Чебоксарская ГЭС также оказала адресную помощь 100 жителям Новочебоксарска, получившим статус «детей войны».