Краснодар, , 13:24 — REGNUM На Кубани за минувшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 октября. Сутками ранее сообщалось о 105 случаях заражения за сутки.

«В Краснодаре заболели 55 человек, в Курганинском и Лабинском районах — по девять, в Геленджике и Сочи — по пять. В Туапсинском и Белореченском районах заразились по четыре жителя, в Новороссийске, Крымском, Усть-Лабинском, Мостовском районах — по три. В Апшеронском, Кущевском и Крыловском заболели по два человека. В Ейском районе, Анапе, Абинском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Кореновском, Красноармейском, Выселковском, Калининском, Тимашевском, Северском, Ленинградском районах — по одному», — уточнили в оперштабе.

В числе новых пациентов за сутки оказались сразу 30 детей.

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Всего, по данным на 21 октября, к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 62 тыс. 596 человек. Под наблюдением по месту жительства остаются 6910 человек.

Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 16 135 человек, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 284,3. 11 218 пациентов выписано с выздоровлением, 363 человека с COVID-19 умерли, в том числе пять человек — за последние сутки. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 31 пациент.