Астрахань, , 13:22 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 21 октября подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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20 августа скончались женщина 1946 года рождения, женщина 1973 года рождения и мужчина 1968 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 148 человек.

За весь период наблюдения выписан после выздоровления были 7128 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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