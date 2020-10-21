Астрахань, , 13:18 — REGNUM В Астраханской области 21 октября подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом — на 27 больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 8524 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1029 человек.

Выздоровели 7128 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 148 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,23.

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