Пермь, , 13:18 — REGNUM В Пермском крае в сентябре-октябре малое число работодателей воспользовалось возможностью перевода сотрудников на удаленную работу. Об этом на заседании краевого правительства 21 октября доложил министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы минпромторга, на 18 октября из 100 тысяч сотрудников крупнейших предприятий края только 7 тысяч были переведены на удаленную работу. При этом люди, у которых выявлен коронавирус, отмечают, что работа в офисах и контакты с носителями SARS-CoV-2 являются серьезным источником заражения.

«Минпромторга подготовил письма в адрес руководства предприятий о возможности переведения большего количества сотрудников на удаленку и обязательной дистанционной работы сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста и имеющих хронические заболевания. Со следующей недели кроме торговых объектов мы начинаем мониторить соблюдение противоэпидемических требований и на промышленных предприятиях», — заявил Чибисов.

Усиленные проверки связанны с тем, что, как показал выборочный мониторинг, есть претензии к соблюдению противоэпидемических требований работниками.

Напомним, ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил активизировать мероприятия по переводу граждан на удаленный режим работы для сдерживания заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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