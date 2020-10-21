Саратов, , 13:30 — REGNUM Жители Саратовской области, желающие заключить брак в 2021 году, могут подать заявление на его регистрацию уже сейчас. Об этом напоминает пресс-служба регионального управления по делам ЗАГС.

Законодательством уже почти два года разрешено подавать заявления на регистрацию брака за 12 месяцев до торжества. Молодожены благодаря этому могут без суеты подготовиться к мероприятию, заявила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарёва. Кроме этого, 12 февраля и 21 августа 2021 года будут организованы ночные регистрации браков, которые проведут с 9:00 и до полуночи.

По словам Пономарёвой, в следующем году специализированный отдел «Дворец бракосочетаний» будет работать 21 числа каждого месяца независимо от дня недели.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за 8 месяцев 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 7060 браков, из них в летний период — 4303 бракосочетания. Прошедшим летом в области наблюдались сразу два «свадебных бума». В один из них — 20 июня вступили в брак 182 пары. Порядка 326 семей зарегистрировались в самый массовый свадебный день — 8 августа. С начала года в праздничные и «красивые» даты узаконили отношения 1,3 тыс. пар.

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