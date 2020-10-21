Уфа, , 13:20 — REGNUM В Башкирию вернулась бригада врачей, ранее выезжавших в служебную командировку в Абхазию. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, ранее в Абхазию в служебную командировку выезжали семь ординаторов и врачей РКБ им. Куватова и Башкирского государственного медицинского университета.

Там, в течение 21 дня специалисты оказывали помощь медицинским работникам при лечении пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что врачи из Башкирии помогали лечить пациентов с COVID-19 в Амурской области, Карачаево-Черкесии, а также в Киргизии.

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