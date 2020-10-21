Тбилиси, , 13:19 — REGNUM В Грузии в ближайшее время будут расти темпы распространения коронавируса. Данный прогноз, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 21 октября сделал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Я могу вам прямо сказать, рост случаев заражения коронавирусом продолжится. В ближайшие две — три недели снижения темпов инфицирования не ожидается», — заявил Гамкрелидзе.

Врач отметил, что началась вторая волна, и это было ожидаемо. Он также подчеркнул, что в Грузии, в сравнении с другими странами, пока еще довольно низкие темпы распространения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 21 октября, в Грузии за время пандемии выявили 21 208 носителей коронавируса, в том числе 1351 за последние сутки. Это является рекордным показателем для страны. Победили эту инфекцию 9003 человека, в том числе 337 за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Угроза коронавируса: жителей Грузии призвали не паниковать