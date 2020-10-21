Ижевск, , 13:09 — REGNUM В настоящее время более 1,1 тыс. сотрудников поликлинического звена в Удмуртии находятся на больничном. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

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Так, сейчас на больничном находится 441 врач, 653 человека из числа среднего медицинского персонала, 42 человека — младшего медперсонала.

В то же время в системе здравоохранения работают 170 ординаторов Ижевской медакадемии, из них 125 — в первичном звене, 45 — в ковид-центрах. 301 студент-медик работает на ставках среднего медперсонала. 194 студента республиканского медицинского колледжа также работают в медучреждениях республики, 35 — на скорой помощи, 19 человек — в ковид-центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, из 43 тыс. студентов вузов республики 214 получают лечение в связи с выявлением коронавируса, 1404 — ОРВИ. Всего болеют 3,7% от общего числа студентов. 29 случаев заражения коронавирусом выявлено среди преподавателей вузов.

В числе 35, 3 тыс. студентов средних профессиональных образовательных учреждений 2096 человек лечатся от ОРВИ, у 49 выявлен коронавирус. Это 6% от общего числа. Из 2338 преподавателей и мастеров колледжей коронавирус подтвердили у 32 человек, ОРВИ — у 179 сотрудников.

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